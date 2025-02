Il PSV frena ancora. L’Ajax punta al sorpasso. Ora la Juve

Il PSV rischia di buttare al vento il campionato, dopo un margine enorme. La rivale della Juve in Champions, incassa il secondo pareggio di fila in Eredivisie e facendosi fermare sull’1-1 in casa contro il Willem II. La futura eurorivale della Juventus ai playoff di Champions League, tuttavia, in settimana ha superato per 2-0 il Feyenoord nei quarti di finale della Coppa d’Olanda.

Per i biancorossi però ora la strada si fa complicata, con l’Ajax di Farioli che ora è a soli tre punti di distanza e con due gare in meno. Ora testa alla Juve di Motta.

Foto: sito Psv