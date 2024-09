La Juventus sfiderà il PSV Eindhoven martedì in Champions League, Gli olandesi hanno già fatto il loro dovere in campionato, battendo con un tranquillo 2-0 il Nec. Gara decisa nei minuti iniziali, con gli ospiti rimasti in 1o al 9′ minuto per un rosso a Sano. All’11’ vantaggio del PSV, con Luke de Jong all’11’ con un calcio di rigore, il raddoppio al 16′ di Til. Ora testa alla Juve.

Foto: twitter PSV