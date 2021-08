Il PSG vince ancora, L’Equipe: “Già in orbita”

L’edizione odierna de L’Equipe dà ampio spazio al successo del Paris Saint Germain – il terzo in tre giornate – sul campo del Brest. 4-2 il risultato finale a favore dei parigini grazie alle reti di Herrera, Mbappé, Gueyé e Di Maria. Ancora assenti Donnarumma, Sergio Ramos e Messi. Il quotidiano titola “Già in orbita”, sottolineando che i ragazzi di Pochettino sono già primi in classifica a punteggio pieno.