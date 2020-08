Il Psg stacca il tagliando: è la prima finale di Champions della storia

Il Paris Saint-Germain, spazza via i tedeschi del Lipsia e arriva per la prima volta nella sua storia in finale di Champions League. I parigini, dopo l’Atalanta e i Tori Rossi, volano all’atto conclusivo nel palcoscenico più bello d’Europa e aspettano l’altra finalista che uscirà dalla sfida di domani tra Lione e Bayern Monaco. Gli uomini di Tuchel passano in vantaggio dopo appena 13′ con Marquinos prima del raddoppio firmato da Di Maria al 42′. I tedeschi provano a restare a galla ma nella ripresa crollano sotto i colpi di Bernat che al 56′ con una rapina in area di rigore mette il risultato in ghiaccio e manda i francesi in finale. Nel finale spazio anche a Marco Verratti che prende il posto di Herrera in vista della finale di domenica.