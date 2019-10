Il Psg si gode un super Di Maria: da possibile partente a trascinatore

Da possibile partente a uomo simbolo. Angel Di Maria ha più volte rischiato di lasciare il Psg, alla fine l’argentino è rimasto alla corte di Tuchel, diventando uno dei migliori giocatori per rendimento in questo avvio di stagione. Il Fideo sta vivendo un momento meraviglioso a Parigi: 7 gol e 8 assist in 15 presenze complessive, addirittura 2 reti e 2 assist vincenti nelle ultime 2 partite. Statistiche da top player che fanno di Di Maria il vero trascinatore del Psg, che può contare anche sui numeri da urlo di Icardi e Mbappé.

Foto: Sports Mole