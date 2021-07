Il PSG senza limiti: Donnarumma-Wijnaldum-Hakimi e accordo a un passo per Sergio Ramos

Il PSG è senza limiti in questa finestra di mercato: Wijnaldum è stato già ufficializzato, per Donnarumma ed Hakimi mancano solo gli annunci (l’ex portiere del Milan ha già fatto le visite mediche), Sergio Ramos è una pista calda e che vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane. Sull’ex bandiera del Real Madrid arrivano altre conferme dalla Francia, secondo RMC Sport farà le visite mediche coi parigini nei prossimi giorni e firmerà un biennale. Va sempre tenuta in considerazione l’opzione Correa in uscita dalla Lazio.

Foto: Twitter UEFA