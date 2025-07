Il PSG scommette sul futuro: Ndjantou pronto al primo contratto da professionista

25/07/2025 | 08:49:38

Anche se a Parigi le trattative per il mercato non decollano a pieno ritmo, il Paris Saint-Germain continua a muoversi dietro le quinte. La squadra francese sta valutando diversi innesti, in particolare quello di Ilya Zabarnyi, mentre si lavora per trovare una sistemazione a Milan Skriniar e Marco Asensio. Oltre ai grandi nomi, la società dedica attenzione anche al percorso di crescita dei giovani talenti in rosa. Tra questi spicca Quentin Ndjantou, centrocampista offensivo di appena 18 anni. Secondo quanto riportato dall’Equipe, il ragazzo starebbe per siglare il suo primo contratto da professionista con il PSG, club allenato da Luis Enrique, che ha mostrato grande stima per le sue capacità dopo averlo osservato da vicino negli ultimi mesi.

Foto: insta ndjantou