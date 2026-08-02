Il PSG saluta Kolo Muani. Il comunicato

02/08/2026 | 18:16:50

Il Paris Saint-Germain ha salutato Randal Kolo Muani che è un nuovo giocatore della Juventus. Si attende l’imminente annuncio della squadra bianconera.

La nota del PSG: “Nato a Bondy (nella periferia nord-orientale di Parigi), Kolo Muani è entrato nel settore giovanile dell’FC Nantes nel 2015, dopo aver vestito le maglie di diversi club della regione dell’Île-de-France durante l’infanzia.

Ha esordito tra i professionisti il 30 novembre 2018, in una partita di Ligue 1 in trasferta contro l’AS Saint-Étienne.

Nella stagione successiva, Kolo Muani è stato ceduto in prestito all’US Boulogne Côte d’Opale, collezionando 14 presenze nella terza serie francese e mettendo a segno tre reti e cinque assist. Al suo rientro a Nantes prima della campagna 2020-2021, è diventato un titolare inamovibile per Les Canaris, scendendo in campo 40 volte in tutte le competizioni con un bottino di 10 gol e nove assist.

Nel 2021-2022, Kolo Muani ha vissuto un’altra stagione di successo – con 41 partite, 13 gol, sette assist e la vittoria della Coppa di Francia – prima di trasferirsi all’Eintracht Francoforte, dove si è rapidamente affermato come giocatore chiave trovando la via del gol 23 volte in 46 gare nella stagione 2022-2023.

Il 1° settembre 2023, Kolo Muani ha firmato per il Paris Saint-Germain. L’attaccante non ha impiegato molto a brillare anche con Les Rouge et Bleu, mettendo a referto il suo primo gol e il suo primo assist per il club contro l’Olympique Marsiglia nello stesso mese, pochi giorni prima di siglare un’altra rete fondamentale in UEFA Champions League contro l’AC Milan al Parco dei Principi. Oltre a un totale di 11 gol e sette assist in 54 presenze con il Parigi, Kolo Muani ha arricchito la sua bacheca con tre trofei, conquistando il treble nazionale composto da Ligue 1, Coppa di Francia e Trophée des Champions.

Ceduto in prestito alla Juventus nella finestra invernale di calciomercato della stagione 2024-2025, “RKM” è diventato in breve tempo un elemento fondamentale della rosa bianconera, collezionando 10 gol e tre assist in 22 presenze e trascinando la squadra italiana al quarto posto in Serie A con conseguente qualificazione alla UEFA Champions League.

Dopo quel convincente periodo in prestito, il nativo di Bondy si è trasferito in Premier League al Tottenham Hotspur, dove ha trascorso l’intera campagna 2025-2026. Con gli Spurs ha disputato 41 gare in tutte le competizioni, mettendo a referto cinque gol (di cui quattro in UEFA Champions League) e cinque assist.

Nel frattempo, dopo aver ricevuto la prima chiamata nella nazionale maggiore francese nel settembre 2022, Kolo Muani ha preso parte ai Mondiali FIFA di quell’anno in Qatar, dove il suo momento simbolo è stata la rete realizzata nella semifinale vinta contro il Marocco. All’età di 27 anni, l’attaccante vanta attualmente 32 presenze e nove gol con Les Bleus.

Kolo Muani si appresta ora a fare ritorno alla Juventus, dopo la sua prima esperienza a Torino nel 2025.

Il Paris Saint-Germain desidera ringraziare Randal e augurargli il meglio per il futuro.

Foto: Instagram Kolo Muani