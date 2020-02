Il Psg ritrova Neymar per la Champions: il brasiliano è convocato per il Dortmund

Il Paris Saint-Germain può sorridere. La squadra di Tuchel ritrova Neymar per la sfida contro il Borossia Dortmund: il brasiliano è stato recuperato in extremis ed è stato convocato per la partita di domani, valida per l’andata degli ottavi di Champions. Resta da capire se Neymar potrà partire dal primo minuto, ma intanto Tuchel sa di poter contare su un’arma in più contro i tedeschi.

Foto: Twitter ufficiale Psg