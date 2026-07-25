Il PSG pensa a Rodri

25/07/2026 | 15:53:57

Il PSG pensa a Rodri, fresco campione del mondo con la Spagna che starebbe trattando il rinnovo con il City, ma non è ancora arrivata la fumata bianca. Secondo RMC Sport, la dirigenza del club parigino avrebbe contattato il Manchester City per informarsi sulle condizioni di un possibile trasferimento di Rodri. Sebbene l’acquisto di un centrocampista non fosse tra le priorità del PSG per questa estate, il profilo del vincitore del Pallone d’Oro spagnolo rappresenta un’opportunità di mercato che il club della capitale francese continua a valutare.

Foto: Instagram Spagna