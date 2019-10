Il Paris Saint-Germain, dopo la sosta, spera di poter ritrovare i propri calciatori al top della forma e senza infortuni. In particolar modo Kylian Mbappé, reduce da un periodo complicato e attualmente in ritiro con la Francia. In tal senso il club parigino ha inviato una richiesta scritta alla Federazione francese chiedendo di non far giocare la stella classe 1998 contro l’Islanda.

Foto: Psg Twitter