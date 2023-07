Il PSG guarda in Danimarca: piace Nuamah del Nordsjaelland

Come riporta L’Équipe, il PSG si è interessato al miglior giocatore della scorsa stagione in Danimarca. Si tratta di Ernest Nuamah, giocatore ghanese di 19 anni che appartiene al Nordsjaelland. La scorsa stagione, l’africano è riuscito a segnare 15 gol e ha fornito quattro assist. La sua versatilità gli permette di giocare sia come centravanti che come ala sinistra e destra, anche se è sulla fascia destra che ha giocato più partite.

Foto: Instagram Nuamah