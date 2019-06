Il Psg: “Grazie Buffon, onorati di averti avuto”. E quell’accordo “fantasma” (biennale) di tre mesi fa…

Gigi Buffon lascia il Paris Saint-Germain. Dopo una sola stagione nella capitale francese, si chiude l’esperienza dell’ex portiere della Juve alla corte del club di Al-Khelaifi. Ad annunciarlo è lo stesso Psg attraverso un comunicato ufficiale: “Dopo una lunga riflessione, il Paris Saint-Germain e Gianluigi Buffon hanno deciso di non rinnovare il contratto che scadrà il 30 giugno. Il club resterà onorato di aver avuto tra le proprie file il più grande portiere nella storia. Il club augura ugualmente all’indimenticabile Gigi il meglio per tutti i progetti personali che lo attendono d’ora in avanti”. Eppure c’era chi tre mesi fa (era il 6 marzo) ci aveva raccontato che Buffon aveva raggiunto un accordo per il rinnovo con il Psg. Evidentemente non era così e quell’accordo era… “fantasma”. Auguriamo a Gigi le migliori fortune per il futuro, dopo una stagione al Psg culminata con la vittoria della Ligue 1.

Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite ❤️💙 Ciao e grazie per tutto Grande @gianluigibuffon 🙌 pic.twitter.com/l4xrZOA8cf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 5, 2019

Foto: Twitter ufficiale Uefa