Seconda vittoria in Ligue 1 per il Paris Saint-Germain. Dopo aver perso contro Lens e Marsiglia, ma aver vinto contro il Metz, i parigini impongono in casa del Nizza: 0-3 il risultato finale. Sblocca Mbappé al 38′ su calcio di rigore, raddoppia Di Maria nei minuti di recupero del primo tempo e chiude Marquinhos al 66′.

Foto: Twitter Psg