Il Paris Saint-Germain è campione di Francia per la decima volta nella sua storia. Basta un pareggio 1-1 contro il Lens per permettere a Messi e compagni di festeggiare il titolo. È proprio dell’argentino il gol del PSG. Una stagione complicata, ricca di polemiche – come sempre da quelle parti – ma che ha comunque ottenuto un posto nell’albo d’oro della Ligue 1.

Foto: Twitter PSG