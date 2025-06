Il PSG condanna gli scontri nella notte: “Questi atti isolati sono contrari ai valori del Club”

01/06/2025 | 16:40:26

Arriva anche la presa di posizione del PSG, che in un comunicato ha espresso il proprio disappunto per l’accaduto, prendendo le distanze dai protagonisti delle violenze: “Il Paris Saint-Germain condanna con la massima fermezza la violenza verificatasi durante i festeggiamenti” – si legge – “. Questo titolo di Campione d’Europa dovrebbe essere un momento di gioia collettiva, non di disordini o eccessi. Questi atti isolati sono contrari ai valori del Club e non rappresentano in alcun modo la stragrande maggioranza dei nostri tifosi, il cui comportamento esemplare durante tutta la stagione merita di essere riconosciuto. Il Paris Saint-Germain invita tutti a mostrare responsabilità e rispetto affinché questa vittoria storica rimanga un momento di orgoglio condiviso da tutti”.

Foto: Logo PSG