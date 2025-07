Il PSG al lavoro sui rinnovi: adeguamenti in vista per Dembélé, Barcola e Doué

17/07/2025 | 10:13:11

Secondo quanto riportato da L’Équipe, il PSG si prepara a una stagione di rinnovi importanti e delicati. Ousmane Dembélé, sotto contratto fino al 2028, potrebbe presto aprire il tavolo delle trattative per un adeguamento salariale, soprattutto se dovesse aggiudicarsi il Pallone d’Oro. Il club parigino starebbe valutando la possibilità di portarlo tra i giocatori con i salari più elevati a livello mondiale. Altro dossier caldo riguarda il futuro di Barcola: nonostante l’interesse di diversi club di alto profilo, il PSG intende trattenere il giovane talento e ha già avviato i primi colloqui per il rinnovo. Infine, il club dovrà presto affrontare anche la questione legata a Désiré Doué, il cui contratto scade nel 2029. Il rinnovo appare come una priorità per premiare la crescita del giovane talento durante la stagione appena conclusa.