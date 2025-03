Il PSG al fianco di Rabiot: “Condanniamo ogni gesto che lede la dignità di una persona”

Serata amara per Adrien Rabiot, ex centrocampista anche della Juventus, che tornava a Parigi con il suo Marsiglia, da avversario, dopo la trafila nelle giovanili del PSG e diversi anni con la prima squadra, prima del passaggio alla Juventus.

Rabiot e sua madre, agente del giocatore, sono stati insultati e offesi per tutta la gara. Veronique ha già annunciato che sporgerà denunce, mentre Rabiot si era scagliato contro il presidente del PSG.

E’ arrivata la nota del club parigino che prende le distanze da quanto accaduto: “Il PSG condanna fermamente ogni iniziativa che leda la dignità. Abbiamo fatto tutto il possibile per garantire che questi eventi non si verificassero. Non risolveremo questo problema da soli. Non dobbiamo però concentrarci solo su quello che succede nel nostro stadio”.

Foto: Instagram Marsiglia