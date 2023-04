Il Procuratore Taucer: “Corretto l’operato della Procura sulla Juve. Ma servirebbe un nuovo giudizio”

Il procuratore generale dello sport, Ugo Taucer durante l’udienza al Collegio di garanzia riguardante la penalizzazione della Juventus ha dichiarato: “Ritengo che l’operato della Procura Federale sia stato corretto. Mi sento quindi di affermare che le argomentazioni di controparte non colgano il punto e ritengo di confermare l’ipotesi accusatoria e quindi sono per l’inammissibilità della pronuncia. Ma con un’eccezione: rispetto all’articolo 4 sotto il profilo della carente motivazione temo che effettivamente che il profilo di colpa, nella sanzione in punti alla squadra, vi sia una ‘carenza’ da valutare in un nuovo giudizio della Cfa”.

Foto: juventus-new-logo-twitter