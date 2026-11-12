Il primo Portogallo senza Ronaldo: otto dei convocati non erano nati quando debuttava

12/11/2026 | 19:13:32

Il Portogallo si prepara a scendere in campo, per la sfida di Nations League contro la Danimarca, per la prima volta dopo 23 anni senza Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse ha annunciato l’addio alla Seleçao solo qualche giorno fa con un videomessaggio pubblicato sui social, lasciando un’eredità impossibile da colmare, essendo diventato il giocatore con più presenze e gol nella storia della Nazionale. Intanto, nella prima lista stilata da Jorge Jesus appaiono otto giocatori che, al debutto di CR7 contro il Kazakistan, datato 20 agosto 2003, non erano neppure nati: Alberto Costa, Antonio Silva, Joao Neves, Mateus Fernandes, Carlos Forbs, Geovany Quenda, Gustavo Varela e Rodrigo Mora.

Foto: Instagram Mora