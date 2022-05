Il primo allenatore di Miretti: “Lo vedo come il futuro capitano della Juventus”

Complice l’ottima prestazione offerta contro il Venezia, Fabio Miretti è decisamente il calciatore del momento. Il giovane centrocampista della Juventus ha dimostrato di avere tanta qualità, anche se il bello – e il difficile – è lì ad attenderlo. Raggiunto da tuttojuve.com, il suo primo allenatore ai tempi del Cuneo, Fabrizio Blengino, ha prospettato per lui un importante futuro: “Se manterrà la stessa umiltà di allora, e non si perderà per strada, lo vedo come il futuro capitano della Juventus. L’ultimo a compiere un percorso del genere è stato Claudio Marchisio, nella storia del club non sono in tanti ad esserci riusciti. Nessuno gli ha mai regalato nulla, è arrivato ad esordire in prima squadra con le sue sole forze. Sarebbe davvero un grande orgoglio“.

Foto: Instagram Miretti