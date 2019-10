Il presidente dello Sporting: “Ronaldo è un nostro simbolo, potremmo intitolargli lo stadio”

Quando esplode un fuoriclasse del calibro di Cristiano Ronaldo, ogni società per la quale questi è passato ne fa ovviamente un proprio grande vanto. Questo vale di certo per lo Sporting Lisbona, società nella quale CR7 è cresciuto fino a quando Sir Alex Ferguson non ha deciso di portarlo al Manchester United. Il presidente del club lusitano Frederico Varandas ha parlato a Tuttosport di come il cinque volte Pallone d’Oro sia un’icona e un esempio per il club e della possibilità di rinominare in suo onore lo stadio José Alvalade: “Cristiano è e sarà sempre uno dei più grandi simboli della storia del nostro club. Siamo orgogliosi che il nome del miglior calciatore al mondo venga abbinato allo Sporting. Stiamo cercando di conservare il suo esempio all’interno dell’Accademia, il centro sportivo dove si allenano ogni giorno i ragazzi del vivaio. Nella ristrutturazione abbiamo immortalato sulle pareti del centro sportivo i valori che Cristiano personifica. Valori come passione, sacrificio, disciplina, leadership, volontà. Per i giovani dello Sporting, Cristiano è e sarà sempre il miglior esempio possibile di determinazione nel voler superare gli ostacoli. Quella di intitolargli il nostro stadio è un’ipotesi che, al momento, non accantoniamo affatto“.

Foto: A Bola