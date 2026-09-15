Il presidente dell’Avellino: “James Rodriguez ha fatto una scelta di vita. Nesta non lo voleva”

15/09/2026 | 15:20:32

Il presidente dell’Avellino Angelo D’Agostino ha parlato a Sportchannel del capitolo James Rodriguez: “Devo essere sincero: Nesta non lo voleva, diceva che era un po’ lento e magari non avrebbe dato il contributo che avrebbe voluto. Non è stata una questione economica ma di preferenze. Una scelta sua di vita. Stavamo facendo sul serio, non era una notizia tanto per”. Anche perché, secondo il presidente D’Agostino, “il club inizia a essere pronto per tentare il salto in A”.

Foto: Instagram James Rodriguez