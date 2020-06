Il presidente dell’Albinoleffe: “Se riuscissimo a rispettare il protocollo, accetteremmo di giocare i playoff”

Intervenuto sui canali ufficiali del club, Gianfranco Andreotti, presidente dell’Albinoleffe, ha parlato degli possibili scenari riguardanti la Lega Pro che si discuteranno domani durante il Consiglio Federale: “Difficoltà per la ripresa? Ce ne sono tante. L’igienizzazione dei locali e la frequenza dei test in termini di sieri e tamponi, sono gli aspetti critici da organizzare. Ed è su questi temi che stiamo lavorando con le autorità locali, per cui colgo l’occasione per ringraziarli per il supporto che ci stanno dando. In caso le indiscrezioni sulle modalità di conclusione del campionato fossero confermate, se riusciremo a organizzarci nel rispetto dei protocolli di sicurezza, parteciperemo ai play-off, in caso contrario, giocoforza, vi rinunceremo”.