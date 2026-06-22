Il presidente della Turchia: “Montella resta, non siamo un club che fallisce per mancanza di continuità”

22/06/2026 | 18:58:27

Vincenzo Montella confermato sulla panchina della Turchia. Il presidente della Federazione calcistica turca (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, si è espresso sul CT: “Sosterremo il nostro allenatore -ha detto Haciosmanoglu- Questa non è una squadra di club, che falliscono per mancanza di continuità. Negli ultimi due giorni si è parlato di potenziali allenatori. Ma noi non cambieremo, non sostituiremo coloro con cui abbiamo lavorato finora con chiunque troveremo lungo il cammino”.

Foto: Instagram Montella