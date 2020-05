Il presidente della Ternana: “O si fanno i playoff o parte la causa”

Stefano Bandecchi, patron della Ternana, è intervenuto sull’argomento della promozione della quarta squadra dalla Lega Pro alla Serie B: “Playoff o parte la causa. – ha detto a Il Corriere dell’Umbria – Gli avvocati sono pronti, gli spareggi in sicurezza si possono fare. Certo, servono 90 mila euro, ma chi non li ha resti a casa. Quando si giocheranno? Luglio o agosto non mi interessa, basta che si fanno. La Lega ha già sbagliato una volta con me.”