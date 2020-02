Il presidente della Lombardia Fontana a RTL 102,5: “Porte aperte Juve-Inter? Valuteremo sabato”

Situazione in divenire in merito all’emergenza Coronavirus nelle regioni soprattutto del Nord Italia che, inevitabilmente, si riflette anche sul mondo del calcio. Le valutazioni che stanno svolgendo tecnici e consulenti nella regione sono importanti per le disposizioni che verranno adottate da parte degli organi preposti. A tal proposito è intervenuto ai microfoni di RTL 102.5 il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che in merito ad un’ipotesi sull’apertura dello stadio per Juventus-Inter di domenica prossima alle ore 20:45 ha dichiarato: “Come per le scuole, faremo un check nella giornata di sabato e valuteremo”.

Foto: Twitter Ufficiale Juventus FC