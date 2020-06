Il presidente della Federcalcio francese: “Spero di giocare le finali di coppa con 5mila spettatori”

Il presidente della FFF, Noel Le Graet, ha parlato della possibilità di giocare le finali di Coppa di Francia con la presenza del pubblico: “Vorrei che queste finali fossero giocate davanti a oltre 5mila spettatori, poiché siamo in una situazione migliore e loro se lo meritano. Due mesi fa la decisione dello Stato è stata di poter giocare di fronte a 5mila persone da settembre. Non vedo perché in un mese la situazione non possa migliorare. Ripeto, seguiremo le istruzioni. Se non sarà possibile non ne faremo una tragedia.”

Foto: L’Equipe