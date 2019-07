Il presidente della Federazione del Senegal: “A Mané consiglio di andare al Real”

In un’intervista per il Mirror, il presidente della Federazione del Senegal Saee Seck ha parlato di una delle stelle della Nazionale, Sadio Mané, vincitore della Champions con il Liverpool e ora in semifinale in Coppa d’Africa, consigliando all’attaccante dei Reds di andare al Real Madrid. “Insieme a Salah e Firmino sono fenomenali. Ma questo è il calcio: ha vinto la Champions League la scorsa stagione e potrebbe andare al Real Madrid. Per me, pur essendo tifoso del Barcellona, il Madrid è il miglior club del mondo. Mané dovrebbe valutare seriamente la possibilità. La carriera di un calciatore è molto corta e, a volte, non ci sono molte occasioni. L’offerta c’è e credo che a Zidane piaccia, quindi perché no? Ha giocato nel Southampton e, quando si è presentata l’occasione, l’ha colta ed è andato al Liverpool. Ha giocato ad ottimi livelli in Inghilterra. Credo che un’altra sfida in un altro paese gli farebbe bene”.

Foto Twitter Liverpool