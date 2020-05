Il presidente del Racing: “Ho parlato con lo staff di Lautaro, ecco cosa mi hanno detto sul Barcellona”

Intervistato da Tyc Sports, Victor Blanco, presidente del Racing, ha parlato del futuro dell’attaccante dell’Inter, l’argentino Lautaro Martinez: “Ho parlato con lo staff che consiglia il giocatore e mi hanno detto che c’è interesse da parte del Barcellona. In questo senso, ciò che Lautaro decide sarà buono per il Racing, perché ciò che vogliamo è che il giocatore sia felice e giochi dove vuole davvero giocare.” Come vi avevamo già svelato, il club catalano ha fatto un’offerta d’ingaggio superiore ai 10 milioni di Euro a stagione, incassando il sì di Lautaro. Adesso si cerca l’accordo fra i due club.

Foto: profilo Twitter ufficiale Inter