Il presidente del Racing: “Credo che Lautaro sia molto vicino al Barcellona, e a noi spetta una percentuale”

Intervenuto a Radio La Plata, Victor Blanco, presidente del Racing, ha parlato del possibile acquisto di Lautaro Martinez da parte del Barcellona: “Ho la sensazione che il passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona sia vicino alla fumata bianca. Anche se non ho parlato con lui ultimamente. In caso si cessione arriverà un bonus anche per il Racing? Si ma sono discorsi da fare più avanti. Qualunque cifrà sia, sarà la benvenuta. Quando vendemmo Lautaro all’Inter, abbiamo avuto la lungimiranza di tenerci una percentuale sulla futura rivendita, anche se i 2 milioni in più in caso di rinuncia ci hanno tentato. Abbiamo scelto di scommettere sul futuro, senza sapere se e quando sarebbe successo. Ai tempi la cessione di Lautaro fu la più importante del calcio argentino e se la cessione al Barcellona dovesse concretizzarsi con le cifre che circolano per noi sarebbe solo una conferma. Ad ogni modo Lautaro, così come De Paul e Musso, tengono molto al Racing e se un giorno dovessero tornare in Argentina non ho dubbi che lo farebbero per chiudere la carriera qui.”

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Inter