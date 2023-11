Il presidente del Porto duro sul Milan: “Per Taremi hanno presentato offerte ridicole”

Il presidente del Porto, Pinto Da Costa, ha affrontato le voci sul possibile trasferimento di Mehdi Taremi al Milan durante un’intervista con SIC Noticias nel suo paese. In netto contrasto con le precedenti indiscrezioni emerse durante l’estate, ha dichiarato:

“Per Taremi, il Milan ha presentato solo offerte che possiamo definire ridicole, senza neanche aprire una discussione. Nessuna delle loro proposte si è avvicinata minimamente al valore della clausola di risoluzione”.

Riguardo al futuro dell’iraniano, Da Costa ha aggiunto: “Dobbiamo essere realisti. Taremi ha ricevuto delle offerte che finora non ha accettato, offerte che gli permetterebbero di percepire 10 milioni all’anno. Ciò significa che servirebbero 10 milioni per Taremi e altri 10 milioni per il fisco. Solo in questo caso si potrebbe considerare il rinnovo del contratto del giocatore”.

Foto: Taremi Instagram