Il presidente del Newcastle: “Benitez mi ha deluso”

Intervistato dal Daily Mail, Mike Ashley, presidente del Newcastle, ha commentato l’addio di Rafa Benitez, che ha lasciato i Magpies (che lo hanno sostituito con Steve Bruce) ed è diventato il nuovo allenatore del club cinese Dalian Yifang: “E’ andato via per una questione di soldi, avrebbe potuto subito dirlo, dalle sue parole sembrava che la sua priorità fosse la squadra, poi lui e infine i soldi, invece è stato tutto il contrario. Ha preferito andare in Cina a prendere soldi, la decisione più comoda da prendere. Mi ha deluso”.

Foto AS