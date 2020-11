Il presidente del Murcia: “Abbiamo il 50% di possibilità di acquistare Samuel Eto’o”

Il presidente del Murcia, Morris Pagniello, ha fatto un annuncio che non è passato inosservato ai microfoni di Marca:

“Al momento direi che siamo al 50% di possibilità di acquistare Samuel Eto’o. La prossima settimana sapremo se potremo tesserarlo. Altrimenti, abbiamo un piano B. Abbiamo vari investitori in Messico e negli Emirati che possono sostenere economicamente l’operazione.

Se lo acquisteremo sarà già a disposizione del mister”.

Il camerunense ha 39 anni e non gioca dal 2018-19, stagione nella quale ha militato in Qatar prima di ritirarsi.

Foto: Afrikasportnews