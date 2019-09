Il presidente del Lille rivela: “Un club italiano aveva offerto 70 milioni per Ikoné”

Jonathan Ikoné, 22 anni il prossimo maggio e punto fermo dell’Under 21 francese, è la nuova stella del Lille. Intervistato da ‘Le Figaro’, il presidente del club transalpino Gerard Lopez ha svelato un retroscena di mercato che riguarda proprio il gioiello classe 1998: “Questa estate abbiamo rifiutato proposte per 190 milioni di euro per alcuni dei nostri calciatori, tra cui una da 70 milioni dall’Italia per Jonathan Ikoné”.

Foto: Twitter ufficiale Lille