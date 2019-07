Il presidente del Lille conferma: “Pepé? Il Napoli ha soddisfatto le nostre richieste. Ounas? Ci ha sempre messo in difficoltà”

Il Napoli ha in mano Nicolas Pepé. Come vi abbiamo raccontato, gli azzurri hanno ottenuto sia il sì del giocatore che quello del Lille (al quale andrebbero circa 60 milioni più il cartellino di Ounas), e a darne conferma è proprio il presidente del club transalpino Gerard Lopez che, intervistato da Tuttosport, ha parlato della trattativa in corso con la società partenopea: “Sono arrivate molte proposte per Pepé, abbiamo ricevuto molte offerte, ma il Napoli ha soddisfatto la nostra richiesta di 80 milioni. Con il suo addio serve un giocatore in grado di sostituirlo sul lato destro, proprio come Ounas che conosciamo dal Bordeaux: ci ha sempre messo in difficoltà. Pepé in Europa è secondo solo a Salah, è un’ala destra che segna come una prima punta, può fare anche il centravanti. Secondo le statistiche, negli ultimi 40 metri è tra i tre giocatori più decisivi: se riceve palla, o fa gol e assist o prende un fallo. Il Psg? Non so se è vero, ma penso che debba andare in un calcio diverso da quello francese. Seguo sempre il Napoli, arriva sempre in alto in classifica e ha uno degli allenatori più importanti del mondo”.

Foto Sito Ufficiale Lille