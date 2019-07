Il presidente del Lille annuncia: “Contatti tra gli agenti di Pepé e il Liverpool”

Nicolas Pepé è un profilo che piace a tante big. Tra queste c’è anche il Liverpool, una pista confermata nelle scorse ore dal presidente del Lille, Gerard Lopez: “Ci sono stati degli approcci con il giocatore, non con noi. Il Liverpool ha già diversi giocatori in quella posizione, forse ha intenzione di cedere qualcuno. Ci sono stati sicuramente dei colloqui con gli agenti, lui ha tutto il diritto di scegliere”. Lo riporta RMC Sport in Francia.

Foto: Twitter ufficiale Lille