Il presidente del Legnano ricorda Rinaldi: “Da lassù sarà il solito guerriero”

Andrea Rinaldi, ex centrocampista della Primavera dell’Atalanta e in prestito al Legnano in Serie D, si spegne a soli 19 anni. Il classe 2000 era stato colpito da un’aneurisma cerebrale e per tre giorni ha lottato tra la vita e la morte in ospedale. Il presidente del Legnano, Giovanni Munafò, lo ricorda con queste parole: “Andrea arrivava agli allenamenti e come prima cosa veniva a salutarmi. Questo è un ricordo che porterò nel cuore. Un ragazzo straordinario, un esempio per tutti. A nome della società esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia. Siamo sicuri che Andrea da lassù potrà essere il solito guerriero di sempre, che lottava in mezzo al campo per dare una gioia ai tifosi del Legnano”.

Foto: Legnano sito ufficiale