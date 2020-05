Il presidente del Getafe allo scoperto: “De Laurentiis mi chiama ogni tre giorni. Ecco perché”

Angel Torres, presidente del Getafe, è intervenuto ai microfoni di Radio Marca svelando l’interesse del Napoli per Marc Cucurella, laterale mancino attualmente in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona. Queste le parole del numero uno del club spagnolo: “Sì, De Laurentiis mi chiama ogni tre giorni, ma il nostro obiettivo ad oggi resta quello di non perdere nessuno”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli