Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, è intervenuto a Qui Studio a Voi Stadio per parlare – tra i vari punti toccati – di Federico Gatti, oramai suo ex giocatore, pronto a cominciare l’avventura alla Juventus. Parole non banali: “Lui il nuovo Chiellini? No, secondo me diventerà più forte“.

Foto: Instagram Gatti