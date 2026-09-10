Il presidente del Fenerbahce: “Dimissioni Kartal? Colpito da una bottiglia, era sconvolto. Fino a quando ci sarò io resterà”

Yildirim, presidente del Fenerbahce, ha fatto il punto sulla situazione allenatore dopo il pareggio con la Roma: “Nessuno di noi sapeva nulla, bisogna mantenere la calma. Era sconvolto perché gli hanno tirato una bottiglia in testa. Ora sta tornando a casa ed è ancora il nostro allenatore. Va sostenuto. Finché io sarò qui, Ismail Kartal sarà l’allenatore del Fenerbahce”. Il club ha inoltre comunicato che l’autore del lancio della bottiglia è stato identificato e già interrogato.

foto x fenerbahce