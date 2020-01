Il presidente del Fenerbahce annuncia: “Mercato bloccato, ma faremo ricorso immediato”

Brutte notizie per il Fenerbahce. La Federazione calcistica della Turchia nelle scorse ore ha bloccato il mercato in entrata del club di Istanbul per ragioni legate al fair play finanziario. A confermarlo è il presidente Ali Koç, che ha annunciato il ricorso imminente: “A partire da oggi non possiamo acquistare nuovi giocatori, la decisione della TFF ci è stata comunicata ieri sera. Faremo ricorso immediato, credo e spero che l’arbitrato si riunisca rapidamente. Questo problema va affrontato in maniera urgente”. Si spiega così la frenata delle ultime ore per Ricardo Rodriguez, che era atteso in Turchia per iniziare la sua avventura con il Fenerbahce. Una situazione ora bloccata, in attesa di capire le evoluzioni sul mercato del club di Istanbul.

Başkanımız Ali Koç: "Gazetelerde yazıldığı gibi bizim limitimiz arttı, transfer yapabiliriz gibi bir durum maalesef yok.

TFF'nin kararı bize dün gece geç saatlerde iletildi. Talebimiz kısmen kabul edildi, ama kısmen edilmedi." pic.twitter.com/MgKY9eTX5t — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 18, 2020

Foto: Twitter ufficiale Fenerbahce