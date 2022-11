Il presidente del Defensor Sporting: “Matturro? È praticamente fatta con il Genoa”

Alan Matturro avrà un futuro in Italia, quasi sicuramente al Genoa. Lo ha annunciato nella notte italiana Alberto Ward, presidente del Defensor Sporting, fresco di vittoria della Copa Uruguay contro La Luz. “É un affare praticamente chiuso”, ha detto Ward. Matturro è un difensore centrale classe 2004 di buonissima prospettiva, seguito nelle ultime settimane anche dall’Inter che non era, però, entrata nel vivo della trattativa. Sul cartellino c’era una clausola di circa 6 milioni, ma il Defensor aveva aperto alla possibilità di cederlo per 4 milioni. Ora l’irruzione del Genoa, come svelato dal numero uno del club uruguaiano.

Foto: Twitter Defensor