Il presidente del Como: “Abbiamo detto no a Marotta per Fabregas”

05/06/2025 | 12:37:49

Il presidente del Como Suwarso ha comunicato in una nota ufficiale la posizione del club su Fabregas: “Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta da due società che si rispettano a vicenda. Per questo motivo, trattiamo le voci che insistono sul loro interesse per il nostro allenatore come pura fantasia: difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta così chiara. Soprattutto un club del calibro dell’Inter”.

FOTO: Instagram Suwarso