Il presidente del Bordeaux accoglie Petkovic: “Prendere un allenatore così fa capire le nostre ambizioni”

Gerard Lopez, presidente del Bordeaux, ha dato con le seguenti parole al sito ufficiale del club il benvenuto a Vladimir Petkovic: “Siamo orgogliosi di poter avere Vladimir. Ha il profilo perfetto per unirsi a un progetto a lungo termine con il club. Personalmente devo anche ringraziarlo per la sua determinazione e la sua voglia di unirsi a noi. Ha fatto la differenza. Reclutare un allenatore del genere con una tale aura e un tale curriculum è anche la prova della nostra ambizione per questa stagione. Ringrazio anche la federazione svizzera per averci permesso di stabilire scambi sani e produttivi al fine di facilitare la partenza di Vladimir Petkovic”.