Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Cooperativa, svelando anche l’interesse per Mauro Icardi, in uscita dall’Inter. Queste le sue parole: “Ho saputo che Burdisso ha parlato con Zanetti per conoscere la situazione di Icardi. Vale la pena chiedere, non ci perdiamo nulla”, ha detto Angelici.

