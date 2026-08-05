Il presidente del Besiktas conferma: “Vlahovic? Ci stiamo lavorando. No a Brahim Diaz”

05/08/2026 | 18:15:26

Dusan Vlahovic al Besiktas? Il presidente del club turco Serdal Adalı ha parlato a Fanatik, confermando l’interesse del quale vi abbiamo parlato dal 22 giugno: “Vlahovic? Ci stiamo lavorando. Brahim Diaz? No. Non abbiamo voluto il trasferimento di Mohamed Salah. Che lo sappiano bene. Stiamo lavorando su Vlahovic. Salah? Non c’è stato nulla. Da quando sono in carica, nessuno è riuscito a sottrarre un calciatore al Beşiktaş. Che la nostra comunità lo sappia bene”.

Foto: Instagram Vlahovic