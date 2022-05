Il presidente del Bayern Monaco non ha dubbi: “Lewandowski resterà fino alla fine del contratto”

Il nome che sta infiammando in questi giorni il calciomercato è senz’altro quello di Robert Lewandoski, che è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e il Barcellona è in forte pressing per regalarlo a Xavi. Ai microfoni di Sport Bild è intervenuto a riguardo il presidente del Bayern Monaco Hainer, che sulla questione è stato categorico rilasciando queste parole: “Ha un contratto fino al 2023. Lo adempirà e lo rispetterà”.

Foto: Twitter Bayern Monaco