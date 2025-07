Il pres. del Galatasaray conferma: “Completato l’acquisto di Osimhen”

24/07/2025 | 17:55:44

Dursun Ozpek, presidente del Galatasaray, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa turca, soffermandosi anche sull’imminente trasferimento di Victor Osimhen a titolo definitivo dal Napoli, confermando quanto annunciato i giorni scorsi.

Queste le sue parole: “Victor Osimhen ama il Galatasaray. Sono in corso i nostri sforzi per riportarlo qui. Abbiamo portato a termine il trasferimento e continueremo con gli ultimi dettagli in modo molto intelligente e con successo. Così come lo avevamo pianificato. Spiegheremo come è stato fatto tutto a lavori ultimati”.

Foto: Instagram Galatasaray