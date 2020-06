Il preparatore dell’Uruguay: “Godin con Conte gioca in un sistema che lo penalizza”

Intervistato da Sport890, il preparatore atletico dell’Uruguay, José Herrera, ha parlato della situazione di Diego Godin, che fatica a giocare nella difesa a tre di Antonio Conte: “Sta giocando in un sistema per lui totalmente nuovo e questa è una novità che lo sta penalizzando. Pensa sempre alla Nazionale, cerca minutaggio per giocare con la Celeste.”

Foto: sito ufficiale FC Inter